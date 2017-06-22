Сейчас на стадионе "Спартак" функционируют девять медпунктов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи спортсменам и другим участникам турнира

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Неснижаемый резервный запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения и донорской крови создан медиками Москвы на период проведения спортивных мероприятий Кубка конфедераций 2017 года. Об этом в четверг сообщила журналистам главврач соревнований на объектах спорта Кубка конфедераций в Москве Ирэна Погонченкова.

"Для оказания специализированной медицинской помощи в период проведения соревнований задействованы медицинские организации столичного департамента здравоохранения. В обеспечении спортивных мероприятий задействованы силы Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи", - сказала Погонченкова.

По ее словам, на основной спортивной арене, где в Москве уже проходят игры Кубка конфедераций - стадионе "Спартак" - функционируют девять медицинских пунктов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи спортсменам и другим участникам Кубка конфедераций.

Медицинский персонал Научно-практического центра экстренной медицинской помощи с 09:00 мск 17 июня до 09:00 мск 5 июля работает в режиме повышенной готовности.

Транспорт и санитарная авиация

По словам Погонченковой, в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года был утвержден план лечебно-эвакуационных мероприятий в случае чрезвычайных ситуаций, включающий возможность использования санитарной авиации. Также правительство Москвы закупило 15 санитарных автомобилей класса С и 12 санитарных автомобилей класса B, оснащенных всем необходимым оборудованием.

"После Кубка конфедераций автомобили вместе с дополнительной партией новых санитарных машин будут задействованы в медобеспечении мероприятий ЧМ-2018", - отметила она.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций по футболу проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.