Сборная России по футболу провела тренировку в отеле

Во второй половине дня сборная России вылетит в Казань

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в четверг провели тренировку в спортивном зале одного из отелей Москвы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В среду сборная России уступила со счетом 0:1 команде Португалии в матче второго тура группового раунда Кубка конфедераций. Встреча прошла в Москве.

Во второй половине дня сборная России вылетит в Казань. 24 июня в заключительном туре группового раунда в Казани встретятся сборные Мексики и России, начало встречи - 18:00 мск. Для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.