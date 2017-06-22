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22 июня, 13:07
Сборная России по футболу провела тренировку в отеле
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Во второй половине дня сборная России вылетит в Казань

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России в четверг провели тренировку в спортивном зале одного из отелей Москвы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В среду сборная России уступила со счетом 0:1 команде Португалии в матче второго тура группового раунда Кубка конфедераций. Встреча прошла в Москве.

Во второй половине дня сборная России вылетит в Казань. 24 июня в заключительном туре группового раунда в Казани встретятся сборные Мексики и России, начало встречи - 18:00 мск. Для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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