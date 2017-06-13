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22 июня, 12:52
Три тысячи иностранцев воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сервисом по оформлению билетов на дополнительные бесплатные поезда, которые передвигаются между городами - организаторами Кубка конфедераций по футболу, воспользовались 3017 иностранных болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Транспортная дирекция - 2018".

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Во время проведения матчей Кубка конфедераций назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между четырьмя городами-организаторами. Бесплатный проезд на поезде предоставляется болельщикам, имеющим на руках билеты на матчи Кубка конфедераций.

"Бесплатные поезда стали действительно интернациональным способом передвижения - всего в них можно встретить болельщиков из 81 страны", - сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция - 2018" Терентий Мещеряков. Самой большой популярностью (более 60% всех поездок) бесплатные поезда пользуются у болельщиков из Чили, Мексики, Украины, Белоруссии и Германии. Также услугой воспользовались фанаты из таких стран, как Танзания, Сальвадор, Ангилья, Бруней, Суринам.

Игры Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

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