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22 июня, 11:44
ФИФА подтвердила бесплатный проезд журналистов между городами Кубка конфедераций в России
Сергей Бобылев/ТАСС
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Аккредитованные на турнире представители СМИ смогут передвигаться между городами-организаторами на дополнительных бесплатных поездах, следующих по маршрутам соревнований

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Представители средств массовой информации получили возможность бесплатно пользоваться железнодорожным сообщением между российскими городами, которые принимают матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Ранее о предоставлении права бесплатного проезда сообщил ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Аккредитованные на Кубок конфедераций представители СМИ смогут передвигаться между городами-организаторами на дополнительных бесплатных поездах, следующих по маршрутам соревнований, - говорится в сообщении. - Сервис начнет работу 22 июня 2017 года с 12:00 мск".

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.

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