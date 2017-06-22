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22 июня, 10:45
Кот-оракул Кубка конфедераций предсказал победу сборной Австралии в матче с камерунцами
Петр Ковалев/ТАСС
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Первый прогноз Ахилла оказался верным: он предсказал победу сборной России в матче с командой Новой Зеландией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл, петербургский оракул Кубка конфедераций, предсказал победу сборной Австралии в матче с командой Камеруна.

"Перед котом были поставлены два домика с флагами стран- участниц матча, и он выбрал дом с флагом Австралии, - рассказала ТАСС ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева. - Присутствовавшие при этом люди пытались побудить его выбрать Камерун, но кот принял собственное решение в пользу Австралии".

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Первый прогноз Ахилла оказался верным: он предсказал победу сборной России в стартовом матче с командой Новой Зеландией. В целом, по словам Кондратьевой, точность предсказаний, которые петербургские коты делали во время Олимпийских игр и конкурса Евровидения, составила 85-100%.

Белый кот Ахилл с голубыми глазами, промышляющий охотой на мышей в подвалах Эрмитажа, был выбран оракулом Кубка конфедераций как самый общительный и стрессоустойчивый из всех котов музея. По окончании турнира кот будет искать себе владельца. Кондратьева рассказала, что заявки от желающих взять Ахилла в свой дом продолжают поступать, среди претендентов есть как простые петербуржцы, так и медийные лица, в том числе футболисты. "Перед тем, как передать Ахилла новому хозяину, мы проведем собеседование с каждым претендентом, и каждому дадим пообщаться с котом, - сказала Кондратьева. - Окончательный выбор сделает животное".

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Голландии. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце. Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50-60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.

Матч Камерун - Австралия пройдет 22 июня в Санкт- Петербурге, начало - в 18:00 мск.

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