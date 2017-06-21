Футболист сборной Мексики Сальседо не сыграет с россиянами из-за травмы

У Сальседо диагностировано повреждение акромиально-ключичного сустава

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо пропустит оставшиеся матчи Кубка конфедераций из-за травмы и не сможет сыграть против команды России в матче третьего тура группового этапа. Об этом сообщает пресс-служба мексиканской сборной.

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. В первом тайме травму плеча получил Сальседо. С поля игрока унесли на носилках, после чего он был доставлен в больницу.