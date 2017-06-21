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22 июня, 10:33
Футболист сборной Мексики Сальседо не сыграет с россиянами из-за травмы
Артем Коротаев/ТАСС
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У Сальседо диагностировано повреждение акромиально-ключичного сустава

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо пропустит оставшиеся матчи Кубка конфедераций из-за травмы и не сможет сыграть против команды России в матче третьего тура группового этапа. Об этом сообщает пресс-служба мексиканской сборной.

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. В первом тайме травму плеча получил Сальседо. С поля игрока унесли на носилках, после чего он был доставлен в больницу.

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У Сальседо диагностировано повреждение акромиально-ключичного сустава. Отмечается, что согласно регламенту турнира игрок не может быть заменен.

Сальседо является игроком мексиканской "Гвадалахары". Прошедший сезон он провел в итальянской "Фиорентине" на правах аренды, сыграв 18 матчей в чемпионате страны и отдав одну голевую передачу. Предстоящий сезон 23-летний мексиканец проведет в аренде в немецком "Айнтрахте".

В заключительном туре группового раунда 24 июня в Казани встретятся сборные Мексики и России, начало встречи - 18:00 мск. Для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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