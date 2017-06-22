Превратить увлечение в профессию

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22 июня, 08:39
Кубок надежды: инвалид из Казани мечтает попасть на ЧМ-2018 и стать спортивным менеджером
ИТАР-ТАСС/Николай Александров, архив
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Житель Казани Дмитрий Корчагин является фанатом "Рубина" и намерен поступить в бизнес-академию в Москве

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Двадцатилетний житель Казани Дмитрий Корчагин вырос в спортивной семье: его отец и старший брат профессионально занимались футболом. Дмитрий и сам с детства полюбил футбол, но заниматься спортом мешала врожденная инвалидность: у него ДЦП (повышение мышечного тонуса).

Диагноз позволяет Диме самостоятельно передвигаться лишь в пределах дома, на улицу он выходит только с помощью родителей, а за пределы двора - на инвалидной коляске. Однако Дима все равно связал свою жизнь с футболом: он посещает футбольные матчи, мечтает писать статьи о футболе и стать спортивным менеджером. Но главная его мечта - попасть на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Стены комнаты у Дмитрия дома выкрашены в красный и зеленый цвета. Это - цвета казанского клуба "Рубин", фанатом которого является парнишка. "Лет 10 активно уже слежу за "Рубином". Но хожу на стадион регулярно, наверное, года с 2010-2011, потому что раньше жил в другом городе (Альметьевске), наездами жил в Казани, когда получалось, тогда ходил", - рассказывает Дима. На матчах его сопровождают отец или брат.

Фанатом "Рубина" Корчагин стал из-за Курбана Бердыева. "Мне очень нравилось, как он строил игру, потому что это было очень необычно для того времени", - объясняет Дмитрий. Сейчас Дмитрий и его отец очень рассчитывают попасть на Кубок конфедераций, но самая заветная мечта - достать билеты на чемпионат мира по футболу в следующем году.

Парня притягивает на стадион в первую очередь соревновательная атмосфера. А на Кубке конфедераций она вообще - особенная. "Меня привлекает в футболе атмосфера, я заряжаюсь от людей энергией, это вдохновляет. Я думаю, что такие события, как Кубок и ЧМ, в РФ в ближайшее время еще вряд ли произойдут", - сказал он.

Превратить увлечение в профессию

Но футбол для Димы - это не просто увлечение или хобби. Не смотря на свою инвалидность, он мечтает связать со спортом всю свою жизнь. Молодому человеку сейчас 20 лет, он учится на юриста в колледже Университета управления ТИСБИ (Казань). Первый год закончил на одни пятерки. А дальше - далеко идущие планы.

"У меня в дальнейшем есть мечта - поступить в бизнес-академию в Москве, где готовят менеджеров игровых видов спорта. Сейчас в РФ вообще спортивная юриспруденция и менеджмент в игровых видах спорта - очень дефицитная профессия. А поскольку у меня и папа занимался на профессиональном уровне футболом и хоккеем, и брат - я знаю футбольный быт изнутри. И мои знания, я думаю, помогут российскому футболу развиваться в том направлении, в котором он должен развиваться", - говорит он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань принимает четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры проходят на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.

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