Мексиканцы возглавили таблицу группы А, в которой выступает сборная России

Лучшим игроком матча был признан полузащитник мексиканской команды Хавьер Акино. 27-летний Акино активно играл на левом фланге, постоянно прорывался в штрафную противника и организовал оба гола. "Это был сложный матч, нам противостояла сложная команда, очень сильная и физически, и психологически. Не так просто было выиграть у них", - прокомментировал матч Акино, на клубном уровне выступающий за мексиканский "Тигрес".

Благодаря победе в Сочи мексиканцы вышли на первое место в группе А. В их активе столько же очков, сколько у португальцев, - четыре, однако голов они забили больше (четыре против трех). На третьем месте идет сборная России (три очка), на четвертом - сборная Новой Зеландии (ноль).

По ходу матча мексиканцы проигрывали со счетом 0:1 - у новозеландцев на 42-й минуте отличился нападающий Крис Вуд. Однако во втором тайме латиноамериканская сборная заиграла куда более агрессивно и в итоге забила два мяча: на 54-й минуте это сделал Рауль Хименес, а на 72-й - Орибе Перальта.

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики со счетом 2:1 победила команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча состоялась в среду в Сочи на стадионе "Фишт".

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"Это было невероятное шоу"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио остался доволен качеством игры команды после перерыва. "Во втором тайме мы существенно улучшили игру. Я горжусь своими ребятами. Мы могли легко забить даже четыре мяча", - сказал он.

В первом тайме травму плеча получил защитник сборной Мексики Карлос Сальседо. С поля игрока унесли на носилках, после чего он был доставлен в больницу. Новозеландская команда продолжила атаку, несмотря на то, что Сальседо лежал на газоне, корчась от боли, и едва не забила. Действия соперника разозлили Осорио, вступившего в перебранку со штабом новозеландцев.

После матча Осорио извинился за эмоции, но при этом отметил, что его спровоцировал ассистент Энтони Хадсона - главного тренера команды Новой Зеландии. Хадсон, в свою очередь, призвал не акцентировать внимание на этом инциденте.

Хадсон отметил, что глубоко разочарован результатом матча. "Но это было невероятное шоу, которое заставляет меня испытывать гордость", - добавил он.

"Против сборной России будем играть в атакующий футбол"

Сборная Мексики в субботу в Казани встретится с командой России. Для того чтобы выйти в плей-офф, мексиканцам достаточно сыграть вничью.

Защитник мексиканской сборной Рафаэль Маркес назвал российскую команду сильной и умеющей играть "очень компактно". "Там есть хорошие, квалифицированные игроки, которым не стоит давать свободного пространства. Но мы хотим победить на турнире, не смотрим на соперников, а отталкиваемся только от себя", - сказал 38-летний игрок.

Нападающий Рауль Хименес заявил, что против сборной России мексиканцы должны сыграть так, будто для них этот матч - последний. "Именно с таким настроением мы подходим к игре", - констатировал он.

Хуан Карлос Осорио пообещал, что мексиканцы в Казани будут пытаться играть первым номером. "Мы считаем, что сборная России - это очень сильная команда, плюс она будет играть при своих болельщиках. Ее будет сложно победить. Безусловно, мы будем играть в атакующий футбол", - сказал тренер.