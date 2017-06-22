Тренер сборной Мексики по футболу извинился за эмоции в матче с командой Новой Зеландии

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио извинился за то, что не сдержал эмоции в эпизоде, когда был травмирован защитник Карлос Сальседо в матче группового этапа Кубка конфедераций по футболу с командой Новой Зеландией. Об этом Осорио заявил на пресс-конференции.
Сборная Мексики одержала победу со счетом 2:1. Сальсидо получил травму в первом тайме, из-за чего был заменен. Когда он лежал на газоне, новозеландские футболисты продолжали атаковать, что вызвало агрессивную реакцию у Осорио.
"Первое - хотелось бы извиниться перед зрителями за то, что произошло, когда я, по сути, вышел из себя. Мы должны всегда уважать друг друга, играть в откровенный, чистый футбол. Я кричал некоторое время. Посыпались оскорбления в мой адрес на испанском, я думаю, что это делал их ассистент (ассистент главного тренера сборной Новой Зеландии)", - сказал Осорио.
Тренер отказался говорить, что именно ему сказал помощник новозеландского тренера. "Я думаю, что инцидент исчерпан, но он знает про это", - отметил тренер. Ранее главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон на пресс-конференции призвал не акцентировать внимание на этом инциденте и не стал его комментировать.
Осорио выразил удовлетворение игрой своей команды. "Во втором тайме мы существенно улучшили игру. Я горжусь своими ребятами, - отметил он. - Мы могли бы легко забить четыре мяча".
В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду, встреча завершилась победой португальцев со счетом 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев. В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт-Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.