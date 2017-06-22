Хименес: сборная Мексики проведет матч против россиян, как последний

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики не будут стремиться сыграть вничью в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций против команды России и проведут эту встречу на предельном уровне самоотдачи. Об этом рассказал журналистам нападающий сборной Мексики Рауль Хименес.

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

"Наша цель сейчас - сыграть, как если бы это был для нас последний матч. И мы с таким настроением идем на следующую встречу", - сказал он.

На вопрос, как он оценивает игру своей команды против сборной Новой Зеландии, футболист отметил, что во втором тайме мексиканцы стали играть в более спокойный футбол и их усилий хватило, чтобы одержать победу.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.