о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
22 июня, 00:37
Хименес: сборная Мексики проведет матч против россиян, как последний
EPA/ARMANDO BABANI
идет сейчас
Ближайшие матчи
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
расписание всех игр
Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики не будут стремиться сыграть вничью в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций против команды России и проведут эту встречу на предельном уровне самоотдачи. Об этом рассказал журналистам нападающий сборной Мексики Рауль Хименес.

Смотрите также
Хавьер Акино: матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной Мексики

Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

"Наша цель сейчас - сыграть, как если бы это был для нас последний матч. И мы с таким настроением идем на следующую встречу", - сказал он.

На вопрос, как он оценивает игру своей команды против сборной Новой Зеландии, футболист отметил, что во втором тайме мексиканцы стали играть в более спокойный футбол и их усилий хватило, чтобы одержать победу.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Тренер сборной Мексики по футболу извинился за эмоции в матче с командой Новой Зеландии
22 июня, 00:47
Футболисты Германии и Чили проведут матч Кубка конфедераций в Казани
22 июня, 00:32
Хавьер Акино: матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной Мексики
22 июня, 00:29
Команды Камеруна и Австралии сыграют на Кубке конфедераций по футболу
22 июня, 00:26
Кот-оракул Кубка конфедераций из-за дождей сделает предсказание в закрытом помещении
22 июня, 00:23
Вуд: сборная Новой Зеландии разочарована результатом матча с командой Мексики
22 июня, 00:19
Футболист Маркес: матч со сборной России не будет легким для команды Мексики
22 июня, 00:15
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.