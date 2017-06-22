Вуд: сборная Новой Зеландии разочарована результатом матча с командой Мексики

Нападающий новозеландской команды рассказал, что команда имела много моментов, но на завершающей стадии футболистам чего-то не хватало

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу разочарована результатом матча Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом журналистам рассказал нападающий новозеландцев Крис Вуд.

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"Мы разочарованы результатом матча с мексиканцами. У нас было много моментов, чтобы забить, но вместо этого мы не могли попасть по воротам или соперника спасала перекладина. Думаю, что мы провели неплохой матч, могли рассчитывать на абсолютно другой результат", - сказал Вуд.

"Если бы мы играли с Россией также, как против Мексики, результат первого матча мог быть другим. У нас получались неплохие контратаки, мы часто имели много пространства впереди, но на завершающей стадии нам чего-то не хватало. В последнем матче мы постараемся порадовать наших болельщиков, хотя это будет трудно сделать", - отметил он.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.