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22 июня, 00:15
Футболист Маркес: матч со сборной России не будет легким для команды Мексики
Артем Коротаев/ТАСС
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В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Матч против сборной России по футболу не будет легким для команды Мексики на Кубке конфедераций. Такое мнение журналистам высказал защитник мексиканской команды Рафаэль Маркес.

В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии (2:1).

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"Матч против сборной России не будет легким для нашей команды. Мы знаем, что россияне играют очень компактно, там есть хорошие, квалифицированные игроки, которым не стоит давать свободного пространства. Мы хотим победить на турнире, не смотрим на соперников, а отталкиваемся только от себя", - сказал Маркес.

"Матч против Новой Зеландии получился достаточно сложным для нас. Еще в первом тайме все пошло не так, как мы задумали, нам пришлось отыгрываться. Во втором тайме мы сыграли более остро и могли забить на несколько голов больше. Важно, чтобы в дальнейшем мы смогли реализовывать те моменты, которые создаем", - отметил футболист.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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