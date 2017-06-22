Осорио: команда Мексики будет играть против сборной России в атакующий футбол

Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды России будет играть в атакующем стиле. Об этом на пресс-конференции после встречи с новозеландцами (2:1) заявил главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио.

Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня.

"Мы считаем, что сборная России - это очень сильная команда, плюс она будет играть при своих болельщиках. Ее будет сложно победить. Безусловно, мы будем играть в атакующий футбол", - сказал Осорио.

В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:1, а россияне проиграли португальцам - 0:1. В турнирной таблице команды Мексики и Португалии делят первое место, набрав по четыре очка, россияне с тремя баллами идут третьими, новозеландцы, не набрав очков, идут последними и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.