о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
22 июня, 00:12
Осорио: команда Мексики будет играть против сборной России в атакующий футбол
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
расписание всех игр
Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды России будет играть в атакующем стиле. Об этом на пресс-конференции после встречи с новозеландцами (2:1) заявил главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио.

Смотрите также
Игрок: новозеландцы хорошо тактически провели первый тайм матча против мексиканцев

Матч между сборными Мексики и России пройдет в Казани 24 июня.

"Мы считаем, что сборная России - это очень сильная команда, плюс она будет играть при своих болельщиках. Ее будет сложно победить. Безусловно, мы будем играть в атакующий футбол", - сказал Осорио.

В среду сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:1, а россияне проиграли португальцам - 0:1. В турнирной таблице команды Мексики и Португалии делят первое место, набрав по четыре очка, россияне с тремя баллами идут третьими, новозеландцы, не набрав очков, идут последними и уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Тренер сборной Мексики по футболу извинился за эмоции в матче с командой Новой Зеландии
22 июня, 00:47
Хименес: сборная Мексики проведет матч против россиян, как последний
22 июня, 00:37
Футболисты Германии и Чили проведут матч Кубка конфедераций в Казани
22 июня, 00:32
Хавьер Акино: матч с командой Новой Зеландии дался непросто футболистам сборной Мексики
22 июня, 00:29
Команды Камеруна и Австралии сыграют на Кубке конфедераций по футболу
22 июня, 00:26
Кот-оракул Кубка конфедераций из-за дождей сделает предсказание в закрытом помещении
22 июня, 00:23
Вуд: сборная Новой Зеландии разочарована результатом матча с командой Мексики
22 июня, 00:19
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.