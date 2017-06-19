Команды являются аутсайдерами группы B, что подтвердили первые матчи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сборные Камеруна и Австралии сыграют в четверг в матче второго тура групповой стадии Кубка конфедераций по футболу (группа В). Обе команды проиграли в своих стартовых матчах на турнире, и неудачник может лишиться надежд на выход в полуфинал. Сборные Камеруна и Австралии являются аутсайдерами группы, что подтвердили и первые матчи. Камерунцы уступили сборной Чили (0:2), австралийская команда проиграла чемпионам мира из Германии (2:3). Если во второй встрече дня между сборными Германии и Чили будет зафиксирована ничья, то проигравший в матче команд Камеруна и Австралии лишится надежд на выход из группы.

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Камерунцы и австралийцы в прежние годы успешно играли на Кубке конфедераций - лучшим их результатом был выход в финал. Африканская команда отличилась в 2003 году во Франции, где уступила хозяевам лишь в дополнительное время (0:1). Однако турнир 14-летней давности был омрачен смертью полузащитника Марка-Вивьена Фоэ во время полуфинала с колумбийцами. Сборная Австралии становилась второй на Кубке конфедераций 1997 года в Саудовской Аравии, хотя в финале команда и потерпела сокрушительное поражение от бразильцев - 0:6. Через четыре года сборная Австралии заняла третье место, сумев одержать одну из самых памятных побед в своей истории - над действующими на тот момент чемпионами мира и Европы из Франции (1:0). А в матче за третье место австралийцы обыграли сборную Бразилии, которая через год выиграет чемпионат мира. В стартовых матчах и камерунцы, и австралийцы были полностью переиграны своими соперниками и проиграли заслуженно. И пусть бельгийский наставник сборной Камеруна Уго Броос заявил, что разочарован результатом, но не игрой, ко второму матчу турнира он намерен сделать несколько перестановок в составе. Камерун без звезд Сборная Камеруна - самая молодая на турнире, Броос провел серьезное обновление состава перед Кубком Африки, который прошел в январе-феврале в Габоне и завершился неожиданной победой "неукротимых львов". В отличие от предыдущих поколений камерунских футболистов, в нынешней команде нет звезд, каковыми ранее были Роже Милла, Ригобер Сонг или Самюэль Это'О. Хотя все футболисты сборной Камеруна выступают в зарубежных клубах.

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Сборная Австралии, наоборот, достаточно опытна и много лет выступает в одном составе. В строю даже 37-летний форвард Тим Кэхилл, который завершает карьеру на родине в "Мельбурн Сити". Кэхилл играл еще на чемпионате мира 2006 года, когда "соккеруз" под руководством Гуса Хиддинка вышли в 1/8 финала. На счету представлявшего тогда английский "Эвертон" форварда два мяча в ворота сборной Японии (3:1), забил Кэхилл и в победном для австралийцев матче на чемпионате мира 2010 года с сербами (2:1), однако тогда его команда выйти из группы не сумела. Главный тренер австралийской сборной Ангелос Постекоглу считает, что его команда в целом провела неплохой матч против чемпионов мира из Германии и ничего в игре не стоит менять. К тому же была проведена хорошая работа над ошибками. Постекоглу отметил, что лишний день отдыха у камерунцев не станет решающим фактором. "Мы знали, что будет такой календарь, и строили подготовку, исходя из него", - заявил специалист. "Австралийцы приближаются к английскому стилю, они играют в вертикальный футбол, мало комбинируют, в этом большое отличие между нашими командами", - заявил Уго Броос. Матч сборных Камеруна и Австралии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:00 мск. Главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии. В 21:00 мск в Казани начнется встреча команд Германии и Чили.