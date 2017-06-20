Чилийцев статус фаворитов не волнует

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22 июня, 00:32
Футболисты Германии и Чили проведут матч Кубка конфедераций в Казани
Артем Коротаев/ТАСС
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Ближайшие матчи
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
24 июня, 18:00
А
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24 июня, 18:00
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Чемпионы мира из Германии и чемпионы Южной Америки чилийцы выиграли свои первые матчи на турнире

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Чили сыграют в четверг в Казани в матче Кубка конфедераций по футболу (группа В). Победитель этой встречи может получить путевку в четвертьфинал проходящего в России турнира.

Чемпионы мира из Германии и чемпионы Южной Америки чилийцы выиграли свои первые матчи на турнире. Выступающая экспериментальным составом немецкая сборная победила команду Австралии (3:2), а чилийцы оказались сильнее футболистов из Камеруна (2:0). Сборные Камеруна и Австралии встретятся между собой в Санкт-Петербурге за три часа до начала казанской встречи, и в случае ничьей в этом матче победитель игры команд Германии и Чили получит путевку в полуфинал.

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В стартовых матчах сборные Германии и Чили подтвердили статус фаворитов группы В и претендентов на победу во всем турнире. Обе команды наверняка будут прибавлять по ходу турнира, учитывая, что молодая сборная Германии набирается опыта с каждым матчем, а у южноамериканцев должен окончательно восстановиться ведущий форвард Алексис Санчес и вернуться в строй основной голкипер Клаудио Браво.

В матче с камерунцами Санчес вышел на замену во втором тайме и стал соавтором второго гола, забитого Эдуардо Варгасом. У сменившего капитана команды Браво 36-летнего Джонни Эрреры работы практически не было.

Пропустит предстоящую игру получивший травму защитник чилийцев Гари Медель, который выступает за итальянский "Интер".

Чилийцев статус фаворитов не волнует

Помимо Санчеса и Браво, лидером нынешней сборной Чили является 30-летний полузащитник Артуро Видаль, который забил первый мяч в ворота камерунцев. Видаль выступает за мюнхенскую "Баварию", чемпионат Германии в составе чилийцев представляет и другой опорный хавбек - Чарлес Арангис из леверкузенского "Байера".

По словам испанского наставника сборной Чили Хуана Антонио Пицци, статус фаворита, которым многие специалисты наделили его команду накануне игры, не волнует футболистов. "Мы находимся в отличной форме и всегда выходим побеждать", - заявил он.

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Йоахим Лёв рассказал, что остался доволен игрой немецкой команды во встрече с австралийцами, хотя она и пропустила два необязательных гола. С чилийцами, считает главный тренер бундестим, будет куда сложнее, потому что они, в отличие от австралийских футболистов, непредсказуемы. Лёв уверен, что сборная Чили - одна из самых гибких в мире.

Почти 35 лет назад сборные ФРГ и Чили сыграли на чемпионате мира в Испании - матч прошел в Хихоне и завершился разгромом южноамериканцев со счетом 4:1. Героем встречи стал забивший три мяча Карл-Хайнц Румменигге. В 1982 году сборная Чили провела худший чемпионат мира в своей истории, проиграв все три матча в группе. Лучший результат был показан в 1962 году на домашнем турнире - третье место, а на трех своих последних чемпионатах сборная Чили в 1/8 финала проигрывала бразильцам.

Сборная Германии является одной из самых титулованных и стабильных команд в мире. Чемпионаты мира немцы выигрывали четырежды, в том числе в 2014 году, чемпионаты Европы - трижды. Однако Кубок конфедераций футболистам из Германии пока не покорялся, немцы участвовали в турнирах 1999 и 2005 годов, на своем домашнем турнире 12-летней давности заняв лишь третье место.

Матч сборных Германии и Чили пройдет на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск. Главным арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана. Матч команд Камеруна и Австралии в рамках группы В начнется в 18:00 мск.

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