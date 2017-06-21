Игрок: новозеландцы хорошо тактически провели первый тайм матча против мексиканцев

По словам Эндрю Дюранте, участие в турнире является хорошим опытом для команды Новой Зеландии, поскольку она проводит матчи с сильными футбольными сборными

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Команда Новой Зеландии хорошо провела первый тайм матча против сборной Мексики с точки зрения тактики, во втором тайме сказалась усталость, не позволившая одержать победу. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюранте.

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Сборная Мексики одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Сочи. Сборная Новой Зеландии вела в счете после первого тайма.

"Мы забили хороший гол, первый тайм был в тактическом плане хорош. Во втором тайме у нас была возможность забить но не забили. К концу мы подустали", - сказал он.

По его словам, участие в турнире является хорошим опытом для команды Новой Зеландии, поскольку она проводит матчи с сильными футбольными сборными.

В следующем туре группы А 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт-Петербург, 18:00). Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.