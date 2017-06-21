Мексиканский футболист доставлен в больницу после травмы в игре Кубка конфедераций

В середине первого тайма в матче с новозеландцами Карлос Сальседо получил повреждение после единоборства с соперником

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Мексики по футболу Карлос Сальседо был доставлен в больницу после травмы, полученной в матче Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии. Об этом сообщает мексиканское издание Record .

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. В середине первого тайма Сальседо получил повреждение после единоборства с соперником. Футболист покинул поле на носилках. У него была диагностирована травма плеча, после чего он был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования.

В турнирной таблице группы A лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.