Тренер Хадсон разочарован поражением Новой Зеландии от Мексики в матче Кубка конфедераций

Он отметил, что очень гордится своими подопечными

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон разочарован результатом матча Кубка конфедераций по футболу против команды Мексики. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

Мексиканцы в среду обыграли со счетом 2:1 новозеландцев в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

"Я глубоко разочарован результатом. Вы знаете, мы закончили этот матч, я посчитал, что наша команда показала замечательный результат. В первой половине игры мы были сильнейшей командой. После встречи все были глубоко разочарованы, мы считали, что могли добиться лучшего результата", - сказал Хадсон.

Он отметил, что очень гордится своими подопечными. "Это было невероятное шоу, которое заставляет меня испытывать гордость", - рассказал тренер, отметив, что теперь команде надо "хорошие выступления превратить в результат".