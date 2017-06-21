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21 июня, 23:46
Тренер Хадсон разочарован поражением Новой Зеландии от Мексики в матче Кубка конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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Он отметил, что очень гордится своими подопечными

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон разочарован результатом матча Кубка конфедераций по футболу против команды Мексики. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

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Мексиканцы в среду обыграли со счетом 2:1 новозеландцев в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42).

"Я глубоко разочарован результатом. Вы знаете, мы закончили этот матч, я посчитал, что наша команда показала замечательный результат. В первой половине игры мы были сильнейшей командой. После встречи все были глубоко разочарованы, мы считали, что могли добиться лучшего результата", - сказал Хадсон.

Он отметил, что очень гордится своими подопечными. "Это было невероятное шоу, которое заставляет меня испытывать гордость", - рассказал тренер, отметив, что теперь команде надо "хорошие выступления превратить в результат".

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"Я могу гарантировать, что никто этого не ожидал, все говорили, что у нас нулевые шансы. Я бы лучше поговорил о том, насколько хорошо показали себя все игроки. В первой половине матча мы были доминирующей командой, вне всякого сомнения", - добавил Хадсон.

В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду, встреча завершилась победой португальцев - 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев. В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт-Петербург, 18:00), для выхода в плей- офф российским футболистам необходима победа.

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