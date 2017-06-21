Главным героем встречи стал капитан португальской сборной, о нем говорили до матча, во время матча, после матча и, есть основания полагать, будут говорить до финала турнира

Матч, который прошел в среду на московском стадионе "Спартак", завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев. Эта победа позволила команде, которая в первом туре сыграла вничью с мексиканцами (2:2), выйти на первое место в группе А. Россияне, на счету которых победа в дебютной встрече турнира с новозеландцами, опустились на третью строчку в группе. Их обогнали и соперники по решающему матчу мексиканцы, одолевшие в среду вечером все тех же новозеландцев.

Главным героем встречи стал Роналду, о нем говорили до матча, во время матча, после матча и, есть основания полагать, будут говорить до финала турнира. В среду привлечь к себе внимание он смог даже во время церемонии выхода команд на игровое поле. Дело в том, что на нем он появился в сопровождении десятилетней Полины Хаерединовой, которая вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски. Подобного в истории Международной федерации футбола еще не было.

Остался он в центре внимания и после стартового свистка. Уже на восьмой минуте он сумел отправить мяч в ворота, которые защищал Игорь Акинфеев, для него этот матч был сотым за сборную России.

"Мы счастливы, потому что Португалия впервые побеждает в России. Мы сыграли очень хорошо против соперника, который играл у себя дома, - сказал Роналду. - На трибуне были российские болельщики, которые давили на нас. Но мы сыграли лучше и вышли победителями, у нас четыре очка и можно поздравить нашу команду".

В створ не попали, но напугали

По ходу матча 32-летний Роналду выделялся на фоне остальных игроков своей мобильностью и нацеленностью на гол. Однако после перерыва он стал все меньше оказываться в центре внимания. В начале второй половины встречи он имел отличную возможность отправить второй мяч в сетку, однако не сумел точно пробить головой по пустым воротам. Еще в одном моменте в дебюте второго тайма сыграл российский голкипер, отразив коварный удар Андре Силвы.