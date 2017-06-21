В створ не попали, но напугали

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу сумела продемонстрировать хорошее качество игры в противостоянии с действующими чемпионами Европы португальцами, исход их встречи во втором туре группового этапа Кубка конфедераций решил точный удар четырежды лучшего игрока планеты Криштиану Роналду.
Матч, который прошел в среду на московском стадионе "Спартак", завершился со счетом 1:0 в пользу португальцев. Эта победа позволила команде, которая в первом туре сыграла вничью с мексиканцами (2:2), выйти на первое место в группе А. Россияне, на счету которых победа в дебютной встрече турнира с новозеландцами, опустились на третью строчку в группе. Их обогнали и соперники по решающему матчу мексиканцы, одолевшие в среду вечером все тех же новозеландцев.
Главным героем встречи стал Роналду, о нем говорили до матча, во время матча, после матча и, есть основания полагать, будут говорить до финала турнира. В среду привлечь к себе внимание он смог даже во время церемонии выхода команд на игровое поле. Дело в том, что на нем он появился в сопровождении десятилетней Полины Хаерединовой, которая вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски. Подобного в истории Международной федерации футбола еще не было.
Остался он в центре внимания и после стартового свистка. Уже на восьмой минуте он сумел отправить мяч в ворота, которые защищал Игорь Акинфеев, для него этот матч был сотым за сборную России.
"Мы счастливы, потому что Португалия впервые побеждает в России. Мы сыграли очень хорошо против соперника, который играл у себя дома, - сказал Роналду. - На трибуне были российские болельщики, которые давили на нас. Но мы сыграли лучше и вышли победителями, у нас четыре очка и можно поздравить нашу команду".
По ходу матча 32-летний Роналду выделялся на фоне остальных игроков своей мобильностью и нацеленностью на гол. Однако после перерыва он стал все меньше оказываться в центре внимания. В начале второй половины встречи он имел отличную возможность отправить второй мяч в сетку, однако не сумел точно пробить головой по пустым воротам. Еще в одном моменте в дебюте второго тайма сыграл российский голкипер, отразив коварный удар Андре Силвы.
"Сегодня мы увидели на поле настоящую команду, самое главное, что у нас есть команда, - поделился мнением с ТАСС после игры вице-премьер РФ Виталий Мутко. - Жалко, что проиграли, в первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово".
Действительно, после удара Силвы россияне сумели перехватить инициативу. И пусть до удара в створ по воротам не дошло, действия российских футболистов довольно часто заставляли трибуны разочарованно выдохнуть, когда очередной острый прострел или навес не завершался взятием ворот.
"Не стоит обращать внимания на отсутствие ударов в створ, это не совсем адекватная оценка. У нас были хорошие моменты, но чего-то не хватило. Будем разбираться. Нас ждет решающая игра в группе, все в наших руках, постараемся добиться нужного результата", - сказал полузащитник российской сборной Александр Самедов.
В заключительном матче группового этапа россиян устроит только победа. С командой Мексики они сыграют 24 июня, по прогнозам многих экспертов, эта игра для российских футболистов будет самой сложной на турнире.
"Во втором тайме мы смело пошли вперед, игра стала достаточно равной, интересной, с хорошими атаками, - сказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. - И дело даже не в счете, команда почувствовала, что может играть на равных, не уходя в защиту, смело действуя впереди, на встречных курсах, это важно. Так и надо сыграть с мексиканцами, тогда можно рассчитывать на успех".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов убежден, что его команде по силам справиться с соперником. "У нас есть четкое понимание, что нам делать, как, кстати, было и сегодня. Игра через три дня, поэтому надо понять, кто на что готов. Могут быть изменения, болячки иногда вылезают на второй или третий день", - сказал он.
"Пока таких осложнений нет, надо посмотреть физическое состояние. Соперника мы тоже посмотрим сегодня. Эта игра все расставит на свои места. Это будет для нас подобием финала", - отметил специалист.
Встреча Россия - Мексика пройдет в Казани.