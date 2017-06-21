Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

Встреча завершилась со счетом 2:1

В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72), у проигравших отличился Крис Вуд (42), лучшим игроком матча был признан полузащитник мексиканцев Хавьер Акино. Для сборной Новой Зеландии эта ничья стала второй на Кубках конфедераций в истории, в предыдущих 10 матчах команда потерпела девять поражений и одну встречу завершила вничью.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, проходившей в Сочи, присутствовало 25 133 зрителя.

В концовке встречи главный судья матча Бакари Гассама из Гамбии был вынужден воспользоваться системой видеопомощи арбитрам. В добавленное время после нарушения мексиканца Эктора Эрреры на новозеландце Майкле Боксолле возникла потасовка между футболистами. Гассама сам решил просмотреть эпизод, чтобы определить игроков, которым необходимо показать желтые карточки, в итоге предупреждения получили мексиканцы Диего Рейес и Джованни дос Сантос, а также Боксолл.

На 68-й минуте в составе сборной Мексики на поле появился защитник Рафаэль Маркес. Он стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории турнира (38 лет и четыре месяца). Самым возрастным футболистом на Кубке конфедераций является бывший вратарь сборной Туниса Али Бумнижель, выходивший на поле в 2005 году в возрасте 39 лет и двух месяцев.

В группе A также выступают сборные России и Португалии, которые свой матч провели ранее в среду. Встреча завершилась победой португальцев - 1:0. В турнирной таблице лидерство делят команды Португалии и Мексики, набрав по четыре очка, далее с тремя очками идут россияне, новозеландцы замыкают таблицу (0 очков). Сборная Новой Зеландии потеряла шансы на выход в плей-офф турнира после поражения от мексиканцев.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт-Петербург, 18:00), для выхода в плей-офф российским футболистам необходима победа. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.