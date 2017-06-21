Бруну Алвеш: сборную России по футболу впереди ждет только самое лучшее

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу в будущем ждет только самое лучшее, российские игроки провели хороший матч Кубка конфедераций против португальцев. Такое мнение журналистам высказал португальский защитник Бруну Алвеш.

"Это была сложная игра, достаточно боевая, российские игроки продемонстрировали свою силу. У них были шансы отыграться, они неплохо нас прессинговали, поэтому хочу поздравить их с таким хорошим матчем. Уверен, все самое лучше у сборной России еще впереди", - сказал Алвеш.

"Было сложно играть на этом стадионе, учитывая ту поддержку, которую вам оказали, а для нас было важно победить после ничейного результата с мексиканцами. Мы забили гол, а дальше действовали по ситуации, пытались сохранить победный счет. Было понятно, что во втором тайме сборная России побежит отыгрываться и будет играть агрессивнее", - добавил футболист.

Также бывший игрок санкт-петербургского "Зенита" отметил, что его всегда тепло принимают в России. "У меня особенные чувства, тут всегда тепло принимают. О "Зените" остались самые положительные воспоминания, я им очень благодарен за то время, что был в команде", - заявил защитник.

Ранее португальцы в Казани сыграли вничью с командой Мексики со счетом 2:2. Турнир завершится 2 июля.