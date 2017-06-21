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Бруну Алвеш: сборную России по футболу впереди ждет только самое лучшее
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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу в будущем ждет только самое лучшее, российские игроки провели хороший матч Кубка конфедераций против португальцев. Такое мнение журналистам высказал португальский защитник Бруну Алвеш.

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

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"Это была сложная игра, достаточно боевая, российские игроки продемонстрировали свою силу. У них были шансы отыграться, они неплохо нас прессинговали, поэтому хочу поздравить их с таким хорошим матчем. Уверен, все самое лучше у сборной России еще впереди", - сказал Алвеш.

"Было сложно играть на этом стадионе, учитывая ту поддержку, которую вам оказали, а для нас было важно победить после ничейного результата с мексиканцами. Мы забили гол, а дальше действовали по ситуации, пытались сохранить победный счет. Было понятно, что во втором тайме сборная России побежит отыгрываться и будет играть агрессивнее", - добавил футболист.

Также бывший игрок санкт-петербургского "Зенита" отметил, что его всегда тепло принимают в России. "У меня особенные чувства, тут всегда тепло принимают. О "Зените" остались самые положительные воспоминания, я им очень благодарен за то время, что был в команде", - заявил защитник.

Ранее португальцы в Казани сыграли вничью с командой Мексики со счетом 2:2. Турнир завершится 2 июля.

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