Бруну Алвеш: сборную России по футболу впереди ждет только самое лучшее

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборную России по футболу в будущем ждет только самое лучшее, российские игроки провели хороший матч Кубка конфедераций против португальцев. Такое мнение журналистам высказал португальский защитник Бруну Алвеш.
В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.
"Это была сложная игра, достаточно боевая, российские игроки продемонстрировали свою силу. У них были шансы отыграться, они неплохо нас прессинговали, поэтому хочу поздравить их с таким хорошим матчем. Уверен, все самое лучше у сборной России еще впереди", - сказал Алвеш.
"Было сложно играть на этом стадионе, учитывая ту поддержку, которую вам оказали, а для нас было важно победить после ничейного результата с мексиканцами. Мы забили гол, а дальше действовали по ситуации, пытались сохранить победный счет. Было понятно, что во втором тайме сборная России побежит отыгрываться и будет играть агрессивнее", - добавил футболист.
Также бывший игрок санкт-петербургского "Зенита" отметил, что его всегда тепло принимают в России. "У меня особенные чувства, тут всегда тепло принимают. О "Зените" остались самые положительные воспоминания, я им очень благодарен за то время, что был в команде", - заявил защитник.
Ранее португальцы в Казани сыграли вничью с командой Мексики со счетом 2:2. Турнир завершится 2 июля.