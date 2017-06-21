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21 июня, 22:09
Пепе: матч со сборной России был важен и значим для португальцев
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Матч Кубка конфедераций по футболу со сборной России был важен и значим для команды Португалии. Такое мнение журналистам высказал португальский защитник Пепе.

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

"Мы знали, насколько значима эта игра, я хотел бы отметить работу всей команды. Соперник доставил немало проблем, но мы смогли победить. Мы играли против хозяина турнира, в футболе иногда необходимо терпеть. Мы максимально серьезно отнеслись к игре, знали ее важность, приложили все усилия, чтобы победить", - сказал Пепе.

"Мы сконцентрированы на турнире, мы тут впервые и заслужили здесь играть. А Криштиану Роналду тоже хочет создать праздник для португальцев", - добавил футболист.

Ранее португальцы в Казани сыграли вничью с командой Мексики со счетом 2:2. Турнир завершится 2 июля.

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