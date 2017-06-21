Романцев: Роналду своей игрой подает пример российским футболистам и тренерам

Капитан португальцев стал автором единственного забитого гола в матче групповой стадии Кубка конфедераций против россиян в Москве

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра Криштиану Роналду в мировом футболе является примером для российских игроков и тренеров. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, под руководством которого команда выступала на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002.

Роналду стал автором единственного забитого гола в матче групповой стадии Кубка конфедераций против россиян в Москве. Португалец в этом сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов. В прошлом году Криштиану Роналду стал чемпионом Европы в составе своей сборной.

"Мне кажется, его игра является примером для наших тренеров и футболистов, которые считают, что два-три матча в неделю - это много, можно устать. Вот вам пример футбольной преданности: человек выиграл все, что можно, он признан лучшим везде, - сказал Романцев. - Он везде играл отлично как в чемпионате и Кубке Испании, так и в Лиге чемпионов, теперь приехал сюда и показал, какой он игрок. Это пример, достойный подражания всем нашим игрокам".

"Когда у Роналду идет игра, против него играть очень и очень сложно. Даже такие клубы как "Ювентус" и "Барселона" против него ничего не могут сделать, хотя к игре против него они готовятся отдельно. Но с нами он провел не лучший матч, но все-таки забил", - добавил он.

По словам Романцева, из футбольных звезд он выделяет аргентинца Диего Марадону.

"Мне довелось против него играть в качестве игрока и тренера. Я его ставлю выше, чем Пеле, без которого сборная Бразилии могла великолепно сыграть и становилась чемпионом мира, а без Марадоны Аргентина была обычной средненькой сборной".