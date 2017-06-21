о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 21:57
Романцев: Роналду своей игрой подает пример российским футболистам и тренерам
Станислав Красильников/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
идет сейчас
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Капитан португальцев стал автором единственного забитого гола в матче групповой стадии Кубка конфедераций против россиян в Москве

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра Криштиану Роналду в мировом футболе является примером для российских игроков и тренеров. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, под руководством которого команда выступала на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002.

Смотрите также
Романцев: неудача с португальцами даст больше информации для тренеров сборной России

Роналду стал автором единственного забитого гола в матче групповой стадии Кубка конфедераций против россиян в Москве. Португалец в этом сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов. В прошлом году Криштиану Роналду стал чемпионом Европы в составе своей сборной.

"Мне кажется, его игра является примером для наших тренеров и футболистов, которые считают, что два-три матча в неделю - это много, можно устать. Вот вам пример футбольной преданности: человек выиграл все, что можно, он признан лучшим везде, - сказал Романцев. - Он везде играл отлично как в чемпионате и Кубке Испании, так и в Лиге чемпионов, теперь приехал сюда и показал, какой он игрок. Это пример, достойный подражания всем нашим игрокам".

"Когда у Роналду идет игра, против него играть очень и очень сложно. Даже такие клубы как "Ювентус" и "Барселона" против него ничего не могут сделать, хотя к игре против него они готовятся отдельно. Но с нами он провел не лучший матч, но все-таки забил", - добавил он.

По словам Романцева, из футбольных звезд он выделяет аргентинца Диего Марадону.

"Мне довелось против него играть в качестве игрока и тренера. Я его ставлю выше, чем Пеле, без которого сборная Бразилии могла великолепно сыграть и становилась чемпионом мира, а без Марадоны Аргентина была обычной средненькой сборной".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Пепе: матч со сборной России был важен и значим для португальцев
21 июня, 22:09
Жуков: российским футболистам нужно сыграть с Мексикой как во втором тайме с Португалией
21 июня, 21:55
Сантуш: журналистам стоит уважать личную жизнь Криштиану Роналду
21 июня, 21:53
Романцев: неудача с португальцами даст больше информации для тренеров сборной России
21 июня, 21:53
Гилерме: сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедераций
21 июня, 21:50
"Россия - вперед": как Санкт-Петербург под дождем болел за наших
21 июня, 21:45
Мутко: сборная России по футболу поздравила Акинфеева с сотым матчем за команду
21 июня, 21:37
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.