Романцев: неудача с португальцами даст больше информации для тренеров сборной России

По словам бывшего тренера сборной России, не надо посыпать голову пеплом, а сделать правильные выводы

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение от португальцев на Кубке конфедераций для сборной России по футболу даст больше информации для тренерского штаба команды перед заключительным матчем с командой Мексики, чем победа над новозеландцами. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, под руководством которого команда выступала на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002.

"Это поражение даст нашей сборной больше информации, чем победа над Новой Зеландией. Надо сделать выводы, кто из футболистов перспективен, кто в следующем году еще прибавит, - сказал Романцев. - Станислав Саламович [главный тренер сборной России Станислав Черчесов] сейчас получит информацию о каждом игроке и команде в целом, посмотрит, кто из игроков понимает друг друга с полуслова".

"Не надо посыпать голову пеплом, что мы проиграли чемпионам Европы, а сделать правильные выводы. Думаю, Черчесов это сделает, чего я ему и желаю. Здесь никуда не денешься от психологии: против тебя играют чемпионы Европы, и как бы ты себя не настраивал, наверняка у ребят тряслись немножко колени", - добавил он.

Матч с командой Мексики пройдет 24 июня в Казани.

"Здесь будет проверка силы и характера. Мексиканцы - совершенно другая команда. Она представляет латиноамериканский футбол, построенный на импровизации, техническом мастерстве игроков. Вряд ли мы будем владеть мячом больше мексиканцев: как все южноамериканские команды, они больше настроены на атаку, и их можно переиграть больше тактически", - отметил Романцев.