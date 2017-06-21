Сантуш: журналистам стоит уважать личную жизнь Криштиану Роналду

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Журналистам стоит уважать личную жизнь форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций. Победный мяч на свой счет записал Криштиану Роналду.

На вопрос о том, почему Роналду не стал отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции, лишь высказав свое мнение, наставник португальцев заявил: "Вам нужно уважать его личную жизнь. Тот факт, что он не отвечал на вопросы сегодня, является правильным. У вас будут еще возможности для того, чтобы расспросить его обо всем".

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная Португалии встретится с командой Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург). Россияне в этот же день проведут игру с мексиканцами в Казани.