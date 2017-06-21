Мутко: сборная России по футболу поздравила Акинфеева с сотым матчем за команду

Акинфеев стал пятым игроком, которому удалось провести 100 и более матчей за национальную сборную

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России поздравили голкипера и капитана Игоря Акинфеева, который провел сотый матч в составе национальной команды против португальцев на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Сборная России проиграла португальцам на стадионе "Спартак" со счетом 0:1. "Игорь провел отличный матч, хотя в плане результата порадовать его не смогли. Но команда в раздевалке его поздравила с этим достижением и подарила соответствующий презент", - сказал Мутко.

Акинфеев стал пятым игроком, которому удалось провести 100 и более матчей за национальную сборную. Ранее данной отметки смогли достичь партнер Акинфеева по ЦСКА защитник Сергей Игнашевич (120), бывший защитник московского "Спартака" Виктор Онопко (113), обладатель приза лучшему футболисту года - 1975 ("Золотой мяч") Олег Блохин (112) и еще один защитник ЦСКА Василий Березуцкий (101). При этом он стал самым молодым игроком, который достиг этой отметки в сборной (31 год и 74 дня).

Акинфеев выступает за сборную с 2004 года. Он является шестикратным чемпионом России в составе ЦСКА, шестикратным обладателем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.