Черчесов: сборная России не имеет претензий к судейству в матче с командой Португалии

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России не имеет претензий к судейству в игре второго тура Кубка конфедераций против команды Португалии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов, отвечая на вопрос ТАСС.

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций. Матч обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

"У меня претензий к арбитрам нет. Судейство хорошее. Понятно, что эмоции иногда сказываются. Не могу сказать про нарушения на наших игроках, потому что некоторых эпизодов не видел", - сказал наставник сборной России.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с командой Мексики (24 июня, Казань), португальцы в этот же день сыграют с новозеландцами в Санкт-Петербурге.