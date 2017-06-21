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21 июня, 21:35
Черчесов: сборная России не имеет претензий к судейству в матче с командой Португалии
Сергей Савостьянов/ТАСС
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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России не имеет претензий к судейству в игре второго тура Кубка конфедераций против команды Португалии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов, отвечая на вопрос ТАСС.

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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций. Матч обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

"У меня претензий к арбитрам нет. Судейство хорошее. Понятно, что эмоции иногда сказываются. Не могу сказать про нарушения на наших игроках, потому что некоторых эпизодов не видел", - сказал наставник сборной России.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с командой Мексики (24 июня, Казань), португальцы в этот же день сыграют с новозеландцами в Санкт-Петербурге.

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