Черчесов: сборная России имеет четкое понимание, как играть против мексиканцев

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренерский штаб сборной России по футболу имеет четкое представление, как играть против команды Мексики в матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций. Следующую встречу турнира россияне проведут против мексиканцев.

"Нет ничего лучше, если что-то зависит от тебя самого, - считает Черчесов. - У нас есть четкое понимание, что нам делать, как, кстати, было и сегодня. Игра через три дня, поэтому надо понять, кто на что готов. Могут быть изменения, болячки иногда вылезают на второй или третий день".

"Пока таких осложнений нет, надо посмотреть физическое состояние. Соперника мы тоже посмотрим сегодня. Эта игра все расставит на свои места. Это будет для нас подобием финала", - добавил специалист.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с командой Мексики (24 июня, Казань), португальцы в этот же день сыграют с новозеландцами в Санкт-Петербурге.