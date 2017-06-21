о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 21:30
Черчесов: сборная России имеет четкое понимание, как играть против мексиканцев
Михаил Джапаридзе/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
идет сейчас
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренерский штаб сборной России по футболу имеет четкое представление, как играть против команды Мексики в матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

Смотрите также
Самедов: сборная Португалии имеет много хороших футболистов, она одна из лучших в мире

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций. Следующую встречу турнира россияне проведут против мексиканцев.

"Нет ничего лучше, если что-то зависит от тебя самого, - считает Черчесов. - У нас есть четкое понимание, что нам делать, как, кстати, было и сегодня. Игра через три дня, поэтому надо понять, кто на что готов. Могут быть изменения, болячки иногда вылезают на второй или третий день".

"Пока таких осложнений нет, надо посмотреть физическое состояние. Соперника мы тоже посмотрим сегодня. Эта игра все расставит на свои места. Это будет для нас подобием финала", - добавил специалист.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с командой Мексики (24 июня, Казань), португальцы в этот же день сыграют с новозеландцами в Санкт-Петербурге.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Пепе: матч со сборной России был важен и значим для португальцев
21 июня, 22:09
Романцев: Роналду своей игрой подает пример российским футболистам и тренерам
21 июня, 21:57
Жуков: российским футболистам нужно сыграть с Мексикой как во втором тайме с Португалией
21 июня, 21:55
Сантуш: журналистам стоит уважать личную жизнь Криштиану Роналду
21 июня, 21:53
Романцев: неудача с португальцами даст больше информации для тренеров сборной России
21 июня, 21:53
Гилерме: сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедераций
21 июня, 21:50
"Россия - вперед": как Санкт-Петербург под дождем болел за наших
21 июня, 21:45
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.