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21 июня, 21:27
Самедов: сборная Португалии имеет много хороших футболистов, она одна из лучших в мире
Валерий Шарифулин/ТАСС
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В среду сборная России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В сборной Португалии по футболу собрано много хороших игроков, это одна из лучших команд в мире. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Самедов.

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В среду сборная России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России, проиграла команде Португалии со счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду.

"Понятно, что это классная команда, в которой собрано много хороших футболистов. Она одна из лучших в мире. У Роналду был один момент, он его реализовал, а мы не доглядели. Будем разбираться", - сказал Самедов.

"Чем тут можно быть довольным? Все равно есть разочарование, что проиграли, остается готовиться к Мексике, до матча с ней осталось два дня, - отметил полузащитник. - Не стоит обращать внимание на отсутствие ударов в створ, это не совсем адекватная оценка, у нас были хорошие моменты, но чего-то не хватило, будем разбираться. Нас ждет решающая игра в группе, все в наших руках, постараемся добиться нужного результата".

В следующем туре сборная России встретится с командой Мексики, португальцы - с новозеландцами. Оба матча пройдут 24 июня. Турнир завершится 2 июля.

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