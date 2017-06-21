Ерохин: сборная России по футболу должна показать максимум в игре с мексиканцами

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

"Сегодня поддержка была супер, даже на разминке мы это почувствовали. Это придавало эмоций, хотелось биться и отдавать все силы. Сейчас будем разбирать ошибки этого матча и планомерно готовиться к игре с мексиканцами. Мы в себя верили с первого матча, знаем, как надо действовать, у нас остался одна игра в группе, и там надо показать максимум", - сказал Ерохин.

"Были отрезки игры, в которые мы владели мячом и могли забить, но не получилось сыграть в завершающей стадии. Любое поражение неприятно, оно не прибавляет ни позитива, ни очков. С какой бы командой мы не играли - чемпион Европы, или кто-то другой - мы должны выходить только на победу. Португальцы играют уверенно, там почти все футболисты мирового уровня, они знают, чего хотят, командная игра поставлена на хорошем уровне, это классная сборная", - отметил футболист.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 24 числа в Казани сыграют против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.