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21 июня, 21:21
Ерохин: сборная России по футболу должна показать максимум в игре с мексиканцами
Петр Ковалев/ТАСС
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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче Кубка конфедераций с командой Мексики должна выложиться по максимуму. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Александр Ерохин.

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

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"Сегодня поддержка была супер, даже на разминке мы это почувствовали. Это придавало эмоций, хотелось биться и отдавать все силы. Сейчас будем разбирать ошибки этого матча и планомерно готовиться к игре с мексиканцами. Мы в себя верили с первого матча, знаем, как надо действовать, у нас остался одна игра в группе, и там надо показать максимум", - сказал Ерохин.

"Были отрезки игры, в которые мы владели мячом и могли забить, но не получилось сыграть в завершающей стадии. Любое поражение неприятно, оно не прибавляет ни позитива, ни очков. С какой бы командой мы не играли - чемпион Европы, или кто-то другой - мы должны выходить только на победу. Португальцы играют уверенно, там почти все футболисты мирового уровня, они знают, чего хотят, командная игра поставлена на хорошем уровне, это классная сборная", - отметил футболист.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 24 числа в Казани сыграют против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.

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