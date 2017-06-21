Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду, четырежды признававшийся лучшим футболистом мира, вышел на матч группового этапа Кубка конфедераций со сборной России в сопровождении 10-летней Полины Хаерединовой - девочки с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в истории Международной федерации футбола (ФИФА) игрок появился на поле вместе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
Это событие, ставшее возможным благодаря спонсору турнира компании McDonald's, показало, что мировой футбол открыт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут в полной мере ощутить свою вовлеченность в спортивные соревнования международного масштаба. В каждом из городов-организаторов Кубка конфедераций перед одним из матчей капитан какой-либо из команд появится на поле в сопровождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Помимо Москвы, игры Кубка проводятся в Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.
Матч между сборными Португалии и России прошел в Москве на стадионе "Спартак" и завершился победой португальцев со счетом 1:0. Единственный гол на 8-й минуте встречи забил Криштиану Роналду.
Всего в детской программе McDonald's, приуроченной к Кубку конфедераций, участвуют более 350 юных любителей футбола в возрасте от 6 до 10 лет из Москвы, Санкт- Петербурга, Казани и Сочи. Около половины из них - воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей. Другие участники программы были определены по результатам специального творческого конкурса, в жюри которого входили главный тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие игроки национальной команды Алексей Смертин, Сергей Семак и Дмитрий Сенников. Черчесов выбирал победителей конкурса в Москве, Смертин - в Петербурге, Семак - в Казани, а Сенников - в Сочи.
Слоган Кубка конфедераций 2017 года - "Турнир чемпионов. Мечта болельщиков". В группе А турнира выступают сборные России (представитель страны-организатора), Португалии (чемпион Европы), Мексики (чемпион Северной и Центральной Америки) и Новой Зеландии (обладатель Кубка наций Конфедерации футбола Океании), а в группе B - команды Германии (чемпион мира), Чили (чемпион Южной Америки), Камеруна (чемпион Африки) и Австралии (победитель Кубка Азии).
Кубок конфедераций стартовал 17 июня, в матче открытия в Санкт-Петербурге встретились сборные России и Новой Зеландии. Финал турнира, который также состоится в Санкт- Петербурге, пройдет 2 июля.