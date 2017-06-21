Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на матч со сборной России в сопровождении 10-летней Полины Хаерединовой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду, четырежды признававшийся лучшим футболистом мира, вышел на матч группового этапа Кубка конфедераций со сборной России в сопровождении 10-летней Полины Хаерединовой - девочки с ограниченными возможностями здоровья. Впервые в истории Международной федерации футбола (ФИФА) игрок появился на поле вместе с ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

Это событие, ставшее возможным благодаря спонсору турнира компании McDonald's, показало, что мировой футбол открыт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они могут в полной мере ощутить свою вовлеченность в спортивные соревнования международного масштаба. В каждом из городов-организаторов Кубка конфедераций перед одним из матчей капитан какой-либо из команд появится на поле в сопровождении ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Помимо Москвы, игры Кубка проводятся в Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.

Матч между сборными Португалии и России прошел в Москве на стадионе "Спартак" и завершился победой португальцев со счетом 1:0. Единственный гол на 8-й минуте встречи забил Криштиану Роналду.