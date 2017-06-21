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21 июня, 21:03
Глушаков: российские футболисты в первом тайме матча с португальцами немного волновались
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В среду сборная России в своем втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1, пропустив мяч на восьмой минуте

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России испытывали небольшое волнение в первом тайме матча группового раунда Кубка конфедераций с командой Португалии. Такое мнение журналистам высказал российский полузащитник Денис Глушаков.

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В среду сборная России в своем втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1, пропустив мяч на восьмой минуте.

"Не сказал бы, что в первом тайме испытывали мандраж, было лишь небольшое волнение, потому что играли с чемпионами Европы. К тому же матч проходил дома, очень хотели проявить себя, - сказал Глушаков. - Но первый тайм, к сожалению, не удался, совершили детские ошибки. Во втором тайме сыграли неплохо, создали хорошие моменты, но и португальцы могли забить, поэтому, думаю, счет закономерный".

В субботу россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 24-го числа в Казани сыграют против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.

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