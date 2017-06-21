Главным местом футбольных страстей в Санкт-Петербурге стала Конюшенная площадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотни петербуржцев и гостей города под проливным дождем поддерживали сборную России, в упорной борьбе уступившей с минимальным счетом команде Португалии. Игра собрала в северной столице жителей различных городов страны: от Магадана и Кемерово до Выборга. О том как Санкт-Петербург в среду "болел" за команду Станислава Черчесова в материале ТАСС. Гимн с "Хором Турецкого" Главным местом футбольных страстей в Санкт-Петербурге стала Конюшенная площадь. Здесь организована фан-зона, где собрались российские болельщики. Сильный дождь не помешал им поддержать свою команду.

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Перед прямой трансляцией матча собравшиеся вместе с "Хором Турецкого" исполнили гимн России. "Вот она - настоящая поддержка сборной, под проливным дождем", - подчеркнул руководитель музыкального коллектива Михаил Турецкий. Запущенный зрителям мяч с его автографом достался Алексею Орлову из Магадана. "Я специально приехал в Санкт- Петербург, чтобы посмотреть футбол. Только ради этого. Конечно, погода не очень, но ничего, прорвемся", - сказал Алексей ТАСС. Ошибка Забиваки Символ предстоящего в 2018 году чемпионата мира волк Забивака без колебаний предсказал победу сборной России. Большинство болельщиков также надеялись на подобный исход.

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"Главное в атаку не лететь, а играть строго на контратаках. И Криштиану Роналду держать, без него португальцы не сильнее России", - дал прогноз на предстоящую игру житель Санкт-Петербурга Михаил Горохов. Именно Роналду стал "обидчиком" сборной России, на восьмой минуте забив мяч в ворота Игоря Акинфеева. "Ошибка защитника, - сказал в перерыве президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов, комментировавший игру в открытой студии. - Побеждает тот, кто выигрывает единоборства. Надо быть дерзкими, взять матч, просто идти напролом. Все команды, которые играют дома, на своем поле знают, что за ними стоит 12-й игрок [болельщики]. После матча "Эта наша национальная забава - добавлять остроты соревнованиям. С Мексикой будем биться только на победу. Не может быть такого, чтобы у себя дома сборная России не прошла групповой этап. Ждем третьего матча", - сказал ТАСС болельщик Дмитрий из Выборга.

После матча комментатор Орлов отметил, что команды показали разный уровень игры, а португальцы были более техничными. "Надо набираться опыта. Нет игрока, способного дать пас, надо возвращать Аршавина. Подходы были к воротам португальцев, но не было завершающего удара", - сказал он. Кубок конфедераций проходит в России с 17 июня по 2 июля. В группе со сборной России выступают команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В первой игре россияне обыграли новозеландцев со счетом 2:0, португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2). В другом квартете действующим чемпионам мира немцам противостоят сборные Чили, Австралии и Камеруна.