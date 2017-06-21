Акинфеев: поражение от португальцев не умаляет заслуг сборной России по футболу

Сборная России уступила команде Португалии во втором матче группового этапа со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборной России в матче Кубка конфедераций против португальцев не хватило уверенности, но это не умаляет заслуг российских футболистов. Об этом журналистам заявил голкипер сборной России и капитан команды Игорь Акинфеев.

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Сборная России уступила команде Португалии во втором матче группового этапа со счетом 0:1. Гол на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

"К сожалению, проиграли, но равнодушных на поле не было. На мой взгляд, матч получился хорошим, - сказал Акинфеев. - Сейчас у нас новая команда, она строится. Нам надо набираться уверенности, чтобы выглядеть грамотно и целостно на фоне таких команд, как Португалия".

"Да, в каких-то моментах сборная не играла в полную силу, но это не умаляет заслуг сборной России, которая сыграла достаточно хорошо", - добавил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с мексиканцами, матч состоится 24 июня в Казани. В этот же день в Санкт-Петербурге португальцы проведут игру с командой Новой Зеландии.