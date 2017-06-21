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21 июня, 20:55
Джикия: португальцы не были по игре сильнее сборной России по футболу
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии не была по игре сильнее команды России в матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал российский защитник Георгий Джикия.

В среду сборная России во втором матче Кубка конфедераций проиграла команде Португалии со счетом 0:1.

"Главное, что нам не удалось забить, хотя были моменты. В моменте с желтой карточкой просто боролись, но я нарушил правила. Не сказал бы, что по игре португальцы были сильнее. Против Криштиану было нормально играть, я не всегда был с ним", - сказал Джикия.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 24-го числа в Казани сыграют против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.

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