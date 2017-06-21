Роналду: сборная Португалии счастлива после победы над россиянами

Форвард сказал, что португальцы сыграли очень хорошо против соперника, который выступал у себя дома

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Португалии по футболу счастлива после победы над командой России в матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал португальский форвард Криштиану Роналду.

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций.

"Мы счастливы, потому что Португалия впервые побеждает в России. Мы сыграли очень хорошо против соперника, который играл у себя дома. На трибуне были российские болельщики, которые давили на нас. Но мы сыграли лучше и вышли победителями. У нас четыре очка и можно поздравить нашу команду", - сказал Роналду.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная Португалии встретится с командой Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург). Россияне в этот же день проведут игру с мексиканцами в Казани.