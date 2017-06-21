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21 июня, 20:54
Сантуш: российские футболисты создали проблемы португальцам во втором тайме
Сергей Савостьянов/ТАСС
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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России создала проблемы команде Португалии во втором тайме матча Кубка конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам на пресс- конференции высказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций.

"Если бы мы забили больше, то было бы, конечно, гораздо лучше. В первом тайме мы хорошо действовали. Во втором отрезке игры Россия выпустила двух рослых футболистов, поэтому это стало для нас проблемой. Сегодня была хорошая игра", - сказал Сантуш.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная Португалии встретится с командой Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург). Россияне в этот же день проведут игру с мексиканцами в Казани.

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