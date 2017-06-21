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21 июня, 20:48
Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцами
Александр Демьянчук/ТАСС
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Главный тренер национальной команды заявил, что первый тайм у сборной России не получился

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России смогла переломить ход игры в матче группового раунда Кубка конфедераций с командой России, но не хватало заключительной передачи в голевых моментах. Такое мнение главный тренер российской команды Станислав Чечресов высказал в прямом эфире "Матч ТВ".

Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1, пропустив мяч на 8-й минуте. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Спартак".

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"Понятно, что первый тайм не получился, - отметил Черчесов. - Соперник хорошо вошел в игру, мы же прозевали момент в дебюте встречи и в итоге пропустили мяч. Затем взяли игру в свои руки - неплохо выполняли свою работу, соперник же играл на контратаках. К сожалению, нам удалось переломить игру, но не удалось изменить результат".

"Конечно, хотели лучшего результата, - добавил он. - Но нам не хватало хладнокровия в последней передаче наших голевых атак".

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00).

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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