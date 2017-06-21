Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России смогла переломить ход игры в матче группового раунда Кубка конфедераций с командой России, но не хватало заключительной передачи в голевых моментах. Такое мнение главный тренер российской команды Станислав Чечресов высказал в прямом эфире "Матч ТВ".
Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1, пропустив мяч на 8-й минуте. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Спартак".
"Понятно, что первый тайм не получился, - отметил Черчесов. - Соперник хорошо вошел в игру, мы же прозевали момент в дебюте встречи и в итоге пропустили мяч. Затем взяли игру в свои руки - неплохо выполняли свою работу, соперник же играл на контратаках. К сожалению, нам удалось переломить игру, но не удалось изменить результат".
"Конечно, хотели лучшего результата, - добавил он. - Но нам не хватало хладнокровия в последней передаче наших голевых атак".
В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00).
Кубок конфедераций завершится 2 июля.