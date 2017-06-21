Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцами

Главный тренер национальной команды заявил, что первый тайм у сборной России не получился

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России смогла переломить ход игры в матче группового раунда Кубка конфедераций с командой России, но не хватало заключительной передачи в голевых моментах. Такое мнение главный тренер российской команды Станислав Чечресов высказал в прямом эфире "Матч ТВ".

Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1, пропустив мяч на 8-й минуте. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Спартак".