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21 июня, 20:43
Черчесов: сборная России не испытывала мандража в игре с командой Португалии
Сергей Савостьянов/ТАСС
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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России не испытывали мандража в игре со сборной Португалии в матче Кубка Конфедераций. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций.

"Мандража у нас не было. В моменте с пропущенным голом прозевали игрока, которого не только мы упускали. Они хорошо разыграли и забили",- сказал Черчесов.

"Мы выбрали тактику, которую хотели, - продолжил специалист. - Игра иногда не складывается, так как мы хотим. Мы часто теряли мяч, поэтому до атак дело в первом тайме не дошло, до ударов - тем более. Во втором тайме мы поправили игру, дело доходило до моментов, но их не получилось реализовать".

"Как только мы атаковали через середину, то теряли мяч. Португальцы создавали моменты у наших ворот, во время быстрых ответных атак. В перерыве градус напряжения упал, мы где-то подсказали. Второй тайм провели намного грамотнее", - заключил наставник сборной России.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с командой Мексики (24 июня, Казань), португальцы в этот же день сыграют с новозеландцами в Санкт-Петербурге.

 

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