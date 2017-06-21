Черчесов: сборная России не испытывала мандража в игре с командой Португалии

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России не испытывали мандража в игре со сборной Португалии в матче Кубка Конфедераций. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Португалии в матче Кубка конфедераций.

"Мандража у нас не было. В моменте с пропущенным голом прозевали игрока, которого не только мы упускали. Они хорошо разыграли и забили",- сказал Черчесов.

"Мы выбрали тактику, которую хотели, - продолжил специалист. - Игра иногда не складывается, так как мы хотим. Мы часто теряли мяч, поэтому до атак дело в первом тайме не дошло, до ударов - тем более. Во втором тайме мы поправили игру, дело доходило до моментов, но их не получилось реализовать".

"Как только мы атаковали через середину, то теряли мяч. Португальцы создавали моменты у наших ворот, во время быстрых ответных атак. В перерыве градус напряжения упал, мы где-то подсказали. Второй тайм провели намного грамотнее", - заключил наставник сборной России.

Матчи Кубка конфедераций проходят с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В заключительной встрече группового раунда сборная России встретится с командой Мексики (24 июня, Казань), португальцы в этот же день сыграют с новозеландцами в Санкт-Петербурге.