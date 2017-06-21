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21 июня, 20:38
Дворкович: ничья была бы справедливым результатом матча сборных России и Португалии
Сергей Савостьянов/ТАСС
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По словам заместителя председателя правительства РФ, мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России показала достойный футбол во втором тайме матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии, ничья стала бы справедливым результатом игры. Такое мнение в беседе с журналистами высказал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

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Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Спартак".

"Первый тайм был тяжелый, пропускать было не обязательно. Во втором тайме наша команда выглядела достойно. Ничья была бы справедливым результатом матча, но мастерство Криштиану Роналду сыграло свою роль", - сказал Дворкович.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. "Португалия и Мексика - атакующие команды, но в обороне есть огрехи. Сегодня мы просто не использовали моменты, а с Мексикой их нужно реализовать", - отметил Дворкович.

В группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе - в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 (мск).

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