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21 июня, 20:36
Тренер: чилийцев не волнует статус фаворитов перед матчем Кубка конфедераций с немцами
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Хуан Антонио Пицци заверил, что команда находится в хорошей физической форме

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Чили не придает значения статусу фаворита в матче Кубка конфедераций с командой Германии. Об этом заявил журналистам на пресс- конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

Встреча Германия - Чили пройдет на стадионе "Казань- Арена" в четверг, начало - в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

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"Мы еще до начала были восхищены возможностью сыграть на таком турнире, тем более наша страна впервые участвует в нем. Это большая честь и привилегия для нас. Надеемся на красивую игру и положительные результаты", - отметил Пицци.

"Говорят, что мы являемся фаворитами, но мне и команде это более или менее безразлично. Слова ничего не значат в футболе, важна хорошая игра против соперника. А мы всегда стараемся выступать одинаково, выходить и побеждать. Не люблю говорить о лучших командах, не думаю, что кто-то лучше или хуже нас", - заявил тренер.

Специалист заверил, что команда находится в хорошей физической форме. "Мы в отличной физической форме, мы подготовлены. Да, наша команда с 2014 года играла с футболистами, которые играют много в национальных лигах, выступают на Кубке Америки, в квалификации чемпионата мира, да, отдых между сезонами был максимально короткий. Но все это мы учли и исходя из этого выстроили тренировочный процесс", - сказал он.

Пицци не стал говорить, будет ли производить замены в стартовом составе по сравнению с первым матчем с камерунцами (2:0). "Главное, что мы учитывали, против кого сыграем, постарались выявить слабости, чтобы максимально усложнить им игру. В то же время мы должны найти свой путь через линию обороны противника. При этом они очень хороши в атаках, в целом команда у них великолепная, нам нужно будет много потрудиться", - добавил он.

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