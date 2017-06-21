Тренер: чилийцев не волнует статус фаворитов перед матчем Кубка конфедераций с немцами

Хуан Антонио Пицци заверил, что команда находится в хорошей физической форме

"Мы еще до начала были восхищены возможностью сыграть на таком турнире, тем более наша страна впервые участвует в нем. Это большая честь и привилегия для нас. Надеемся на красивую игру и положительные результаты", - отметил Пицци.

"Говорят, что мы являемся фаворитами, но мне и команде это более или менее безразлично. Слова ничего не значат в футболе, важна хорошая игра против соперника. А мы всегда стараемся выступать одинаково, выходить и побеждать. Не люблю говорить о лучших командах, не думаю, что кто-то лучше или хуже нас", - заявил тренер.

Специалист заверил, что команда находится в хорошей физической форме. "Мы в отличной физической форме, мы подготовлены. Да, наша команда с 2014 года играла с футболистами, которые играют много в национальных лигах, выступают на Кубке Америки, в квалификации чемпионата мира, да, отдых между сезонами был максимально короткий. Но все это мы учли и исходя из этого выстроили тренировочный процесс", - сказал он.

Пицци не стал говорить, будет ли производить замены в стартовом составе по сравнению с первым матчем с камерунцами (2:0). "Главное, что мы учитывали, против кого сыграем, постарались выявить слабости, чтобы максимально усложнить им игру. В то же время мы должны найти свой путь через линию обороны противника. При этом они очень хороши в атаках, в целом команда у них великолепная, нам нужно будет много потрудиться", - добавил он.