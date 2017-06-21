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21 июня, 20:33
Игнатьев: Роналду хорошо взаимодействовал с партнерами в матче с россиянами
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Португальцы выиграли у россиян со счетом 1:0 в матче, который прошел в Москве на стадионе "Спартак"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду показал хорошее взаимодействие со своими партнерами в матче группового этапа Кубка конфедераций против россиян. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

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Португальцы выиграли у россиян со счетом 1:0 в матче, который прошел в Москве на стадионе "Спартак". Роналду стал автором забитого мяча.

"Роналду мне больше понравился как мастер командной игры. Он не тянул одеяло на себя, - сказал Игнатьев. - Он не выпадал из игры португальцев в середине поля, хорошо играл в пас".

По словам Игнатьева, в первом тайме, в котором россияне пропустили гол, они были нацелены на то, чтобы не дать сопернику быть очень активным. "Во втором тайме наша команда обрела уверенность, даже наглость, выглядела уверенно и надежно. Отмечу у нас физическое состояние, хорошее движение", - отметил специалист.

Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет с командой Мексики в Казани 24 июня.

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