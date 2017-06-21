Кудряшов: сборной Португалии в матче с россиянами сопутствовала удача

В среду сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборной Португалии по футболу в матче второго тура Кубка конфедерации против команды России сопутствовала удача. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал защитник сборной России Федор Кудряшов.

В среду сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду.

"Надо было играть в первом тайме, как во втором. В данном матче им сопутствовала удача, они были сильнее. Сборная Мексики классная команда. Надеюсь, что выполним задачу и выйдем из группы", - сказал Кудряшов.

24 июня пройдут заключительные матчи в группе А: Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт-Петербург, 18:00).

Кубок конфедераций, игры которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.