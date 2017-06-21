Агент Барбоза: португальцы обыграли сборную России за счет класса двух-трех футболистов

Сборная России в Москве уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций

Сборная России в Москве уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Мяч на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

"У сборной Португалии было два-три игрока, которые существенно выделялись. Именно они создали разницу в классе, за счет которой португальцы и выиграли матч. А так получился интересный матч, обе команды играли хорошо. Сборная России неплохо провела концовку, могла сравнять счет", - сказал Барбоза, отметив, что сборная Португалии подошла к матчу в лучшем физическом состоянии.

"Роналду был по праву признан лучшим игроком матча, он забил победный гол. Также я бы отметил Бернарду Силву. В сборной России я бы выделил Федора Смолова, оборону, а самой важной фигурой был Игорь Акинфеев", - добавил Барбоза.

В матче заключительного тура группового этапа сборная России сыграет с командой Мексики. "Мексиканцы оставили хорошее впечатление по игре со сборной Португалии. В этой команде также есть отдельные игроки высокого класса, способные решить исход любого матча. И с ними сборной России нужно быть особенно внимательной", - отметил португалец.

Матч Мексика - Россия пройдет 24 июня (Казань, 18:00 мск).