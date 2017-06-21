о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
21 июня, 20:28
Агент Барбоза: португальцы обыграли сборную России за счет класса двух-трех футболистов
Михаил Джапаридзе/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
идет сейчас
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
Сборная России в Москве уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная Португалии обыграла команду России в матче Кубка конфедераций за счет более высокого класса отдельных игроков. Такое мнение ТАСС высказал агент Паулу Барбоза.

Сборная России в Москве уступила команде Португалии со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Мяч на восьмой минуте забил Криштиану Роналду.

Смотрите также
Мутко: матч с португальцами показал, что сборная России - настоящая команда

"У сборной Португалии было два-три игрока, которые существенно выделялись. Именно они создали разницу в классе, за счет которой португальцы и выиграли матч. А так получился интересный матч, обе команды играли хорошо. Сборная России неплохо провела концовку, могла сравнять счет", - сказал Барбоза, отметив, что сборная Португалии подошла к матчу в лучшем физическом состоянии.

"Роналду был по праву признан лучшим игроком матча, он забил победный гол. Также я бы отметил Бернарду Силву. В сборной России я бы выделил Федора Смолова, оборону, а самой важной фигурой был Игорь Акинфеев", - добавил Барбоза.

В матче заключительного тура группового этапа сборная России сыграет с командой Мексики. "Мексиканцы оставили хорошее впечатление по игре со сборной Португалии. В этой команде также есть отдельные игроки высокого класса, способные решить исход любого матча. И с ними сборной России нужно быть особенно внимательной", - отметил португалец.

Матч Мексика - Россия пройдет 24 июня (Казань, 18:00 мск).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Глушаков: российские футболисты в первом тайме матча с португальцами немного волновались
21 июня, 21:03
Акинфеев: поражение от португальцев не умаляет заслуг сборной России по футболу
21 июня, 21:00
Джикия: португальцы не были по игре сильнее сборной России по футболу
21 июня, 20:55
Сантуш: российские футболисты создали проблемы португальцам во втором тайме
21 июня, 20:54
Роналду: сборная Португалии счастлива после победы над россиянами
21 июня, 20:53
Черчесов: российские футболисты смогли переломить игру в матче с португальцами
21 июня, 20:48
Мутко поблагодарил болельщиков за фантастическую атмосферу на матче Россия - Португалия
21 июня, 20:44
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.