Видаль: футболисты Чили будут оказывать давление на немцев с самого начала матча в Казани

Полузащитник сказал, что чилийцы постараются показать красивую игру и хороший результат

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу будет оказывать давление на команду Германии с самого начала встречи команд на Кубке конфедераций. Об этом сказал журналистам на пресс-конференции полузащитник чилийцев Артуро Видаль.

Встреча Германия - Чили пройдет на стадионе "Казань-Арена" в четверг, начало - в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

"Во-первых, хочу сказать, это честь играть здесь, мы постараемся, на что мы способны, - начал Видаль. - Люди в России были к нам внимательны, спасибо им большое. Мы же постараемся показать красивую игру и хороший результат".

Многие эксперты считают чилийцев фаворитами перед встречей с действующими чемпионами мира, которые привезли на турнир на основной состав. "Да, согласен, в последнее время мы играли хорошо, два раза выиграли Кубок Америки. Конечно, мы будем давить на оппонентов с самого начала, но обе команды очень сильны. Обе отлично умеют владеть мячом, думаю, кто преуспеет в этом, тот и выиграет", - отреагировал на замечание Видаль.

"Нам не нужны рейтинги и прогнозы, те, кто играет в футбол, на них не смотрит. Это, скорее, для зрителей. Они хороши как индивидуальности, но еще сильнее как команда, что доказал матч с австралийцами (3:2). У немцев всегда хватает игроков, чтобы добиваться побед", - подчеркнул полузащитник.