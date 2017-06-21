Акинфеев считает, что он допустил ошибку в пропущенном голе в матче с португальцами

Голкипер, который провел 100-й матч в составе сборной, сказал, что хочется такие даты отмечать победами, но ничего страшного

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал момент с пропущенным голом в матче Кубка конфедераций с португальцами своей ошибкой, но подчеркнул, что российская команда показала осмысленную игру. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сборная России проиграла португальцам со счетом 0:1. Гол на восьмой минуте забил Криштиану Роналду. Акинфеев провел 100-й матч в составе сборной России.

"Спасибо за поздравления, конечно, хочется такие даты отмечать победами, но ничего страшного. Пропускать в том эпизоде не должны были, наверное, это больше моя ошибка в конкретном моменте. Будем работать дальше, обсудим этот эпизод", - сказал Акинфеев.

"Не скажу, что у нас были стопроцентные моменты, но точно была осмысленная, комбинационная игра. Вы сами видели, какие великаны у них играли сзади. Но результат всегда говорит сам за себя, мы проиграли", - отметил голкипер.

24 июня пройдут заключительные матчи в группе А: Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт-Петербург, 18:00).

Кубок конфедераций, игры которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.