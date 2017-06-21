Колобков: футболисты сборной России показали хорошую игру в матче с португальцами

Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1

Российская сборная потерпела поражение со счетом 0:1. Встреча состоялась в среду в Москве на стадионе "Спартак".

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сборная России показала футболу хорошего качества в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Португалии. Такое мнение в беседе с журналистами высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Хорошая игра, наши ребята старались и могли сравнять счет. По именам португальская сборная сильнее, но шансы у нас были. Я всегда очень критичен, но сегодня могу сказать, что я доволен. Все ребята молодцы, команда у нас играющая", - сказал Колобков.

Сборная России в следующем матче группы А сыграет с командой Мексики, встреча пройдет в субботу в Казани. Португальская сборная в Санкт-Петербурге в этот же день сразится с командой Новой Зеландии.

"Теперь будем ждать игру с Мексикой, это самое важное теперь. Но настрой оптимистичный", - отметил министр спорта РФ.

Пока в группе А лидируют португальцы (4 очка), российская сборная занимает второе место (3), далее следуют мексиканцы (1) и новозеландцы (0), имеющие матч в запасе - в среду они сыграют друг с другом в Сочи, встреча начнется в 21:00 мск.