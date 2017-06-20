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21 июня, 20:11
Алексис Санчес сможет сыграть с немцами в матче Кубка конфедераций
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Чилиец вышел лишь на замену во втором тайме в первом матче команды на турнире - со сборной Камеруна

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Чили по футболу Алексис Санчес готов к матчу Кубка конфедераций с командой Германии, встречу пропустит защитник Гари Медель. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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Санчес вышел лишь на замену во втором тайме в первом матче команды на турнире - со сборной Камеруна (2:0). После встречи он выложил в социальной сети фото своей опухшей лодыжки.

"Алексис готов. Он восстанавливался в течение нескольких дней, не испытывает никакой боли, врачи сказали, что он сможет сыграть, - сообщил Пицци. - А вот Медель сыграть не сможет".

Встреча Германия - Чили пройдет на стадионе "Казань- Арена" 22 июня, начало - в 21:00 мск. Немцы и чилийцы возглавляют группу В, обыграв в первом туре команды Австралии (3:2) и Камеруна (2:0) соответственно.

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