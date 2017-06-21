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21 июня, 20:12
Роналду признан лучшим игроком матча Кубка конфедераций Россия - Португалия
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Матч, который проходил в Москве, завершился победой португальцев со счетом 1:0

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций против команды России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

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Матч, который проходил в Москве, завершился победой португальцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Криштиану Роналду на 8-й минуте.

В турнирной таблице португальцы вышли на первое место, набрав четыре очка, россияне идут вторыми (3), мексиканцы - третьими (1), новозеландцы замыкают таблицу, не набрав очков.

В следующем туре 24 июня пройдут матчи Мексика - Россия (Казань, 18:00 мск) и Новая Зеландия - Португалия (Санкт- Петербург, 18:00).

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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