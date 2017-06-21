Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода придет на смену дождям и грозам в городах-хозяевах Кубка конфедераций по футболу к финальной стадии турнира, сообщила в среду ТАСС ведущий специалист центра Фобос Елена Волосюк.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Полуфиналы пройдут в Казани и Сочи 28 и 29 июня, матч за третье место и финал - 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

"Если говорить о Москве, где проходят матчи Кубка конфедераций, то до конца текущей недели сохранится сырая и прохладная погода, температура будет отставать от нормы примерно на три градуса, велика вероятность дождей в четверг и пятницу. В субботу, надеюсь, уже обойдется без существенных осадков и потеплеет до 20-22 градусов. В воскресенье ожидается примерно такая же температура, но возрастет вероятность ливней и гроз", - уточнила собеседница агентства.

По ее словам, понедельник, 26 июня, в Москве обещает быть теплым. "Днем воздух прогреется до 22-23 градусов, но, я думаю, что ближе к вечеру могут быть дожди и местами прогремят грозы. В принципе, большая часть следующей недели опять будет сопровождаться неустойчивой погодой с частыми дождями, с температурами, не жаркими, но и не сильно холодными - на уровне 19-20 градусов тепла. Только с наступлением июля, то есть в последние дни проведения Кубка, по крайней мере на сегодняшний день, расчетные схемы говорят нам о том, что температуры могут повыситься до 20-25 градусов выше нуля", - сказала Волосюк.

В Петербурге и Казани потеплеет к июлю

По ее словам, в Санкт-Петербурге сохранится прохладная погода, где температуры "будут несколько ниже средней климатической нормы". "Самыми холодными обещают быть рабочие дни на этой неделе, в четверг и пятницу будет около 15 градусов тепла с частыми дождями и неприятным западным и северо-западным ветром", - сказала специалист центра Фобос.

Волосюк уточнила, что в выходные погода в Санкт- Петербурге "немного улучшится". "Потеплеет до 20 градусов, дождей станет меньше, а вот с приходом новой рабочей недели вновь станет больше дождей, гроз, и показания термометра будут на уровне 15-20 градусов. 29-30 июня наметится тенденция к улучшению погоды и потеплеет до 21-22 градусов", - добавила она.

По словам Волосюк, до конца июня в Казани высока вероятность гроз, однако к началу июля наметится тенденция к улучшению погоды.

"Здесь (в Казани - прим. ТАСС) большую часть недели в зависимости от обилия дождей температура будет колебаться от 20 до 22 градусов. Как и в Москве, в выходные тут начнет теплеть, и в начале следующей недели можно рассчитывать на 23-25 градусов, но погода по-прежнему неустойчивая, высока вероятность ливней и гроз. В середине следующей недели дождей станет меньше, но будет нежарко - где-то 20-21 градус выше нуля. Повышение температуры и прекращение осадков прогнозируется на первые числа июля", - добавила она.

Жаркие матчи Сочи

Волосюк отметила, что более устойчивой погода будет в Сочи. "Прогноз выглядит более оптимистично - на фоне высокого атмосферного давления дожди здесь прекратятся, вероятность осадков невысокая. На это сразу же отреагируют показания термометров - температура будет повышаться с каждым днем, и если в четверг мы ожидаем до 25 градусов тепла, то к выходным жара усилится до 30 градусов со знаком плюс", - сказала специалист центра Фобос.

По ее словам, такая температура сохранится и на следующей неделе. "В конце этой недели в Сочи будут короткие грозовые ливни, но они, по сути, не повлияют на температуры", - заключила Волосюк.